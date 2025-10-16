Sci alpino controllo neve superato | disco verde per i giganti di Soelden inizia la Coppa del Mondo
A differenza delle ultime annate agonistiche, dove le temperature sopra la media stagionale aveva messo a serio rischio l’ inizio della Coppa del Mondo di sci alpino, il controllo della neve a Soelden è stato superato con grande naturalezza. Il candido manto sul ghiaccio del Rettenbach è in perfette condizioni e oggi è arrivato il via libera per la disputa dei giganti previsti nel weekend del 25-26 ottobre, pronti ad aprire il cammino che condurrà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il controllo neve della FIS, guidato da Markus Mayr, si è rivelato una formalità: sabato spazio alla gara femminile, domenica a quella maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
È stato un sabato impegnativo, quello di ieri, per il Suem e il Soccorso alpino di Schio, chiamati a intervenire in tre missioni in successione Per un anziano uscito di strada con la propria auto Scendendo lungo la strada in parte sterrata e in parte cementata, ch - facebook.com Vai su Facebook
Le mappe sono (sempre) importanti ? Perchè Crosetto non la dice giusta sulle c.d. "acque israeliane". Nave Alpino? via VHF ha comunicato alla Flotilla di non navigare oltre le 150 miglia nautiche dalla costa di Gaza. Come si può vedere in mappa - X Vai su X
Sci alpino, com’è la neve a Soelden? Le condizioni della pista per i giganti di Coppa del Mondo: inizia la stagione - 26 ottobre con i due tradizionali giganti di Soelden: sul ghiacciaio del ... Lo riporta oasport.it
Sci: Fis, positivo il controllo neve per il via a Soelden - Dopo il controllo neve positivo sul ghiacciaio Rettenbach di Soelden, in Austria, i tecnici della Fis hanno dato il proprio via libera alle gare. Come scrive sport.quotidiano.net
Sci, tutto pronto sul Rettenbach per il via alla Coppa: c’è neve. Il 16 il sì della Fis - La neve c’è, le temperature reggono e il controllo Fis del 16 ottobre non dovrebbe essere un problema ... Lo riporta sport.quotidiano.net