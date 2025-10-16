A differenza delle ultime annate agonistiche, dove le temperature sopra la media stagionale aveva messo a serio rischio l’ inizio della Coppa del Mondo di sci alpino, il controllo della neve a Soelden è stato superato con grande naturalezza. Il candido manto sul ghiaccio del Rettenbach è in perfette condizioni e oggi è arrivato il via libera per la disputa dei giganti previsti nel weekend del 25-26 ottobre, pronti ad aprire il cammino che condurrà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il controllo neve della FIS, guidato da Markus Mayr, si è rivelato una formalità: sabato spazio alla gara femminile, domenica a quella maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, controllo neve superato: disco verde per i giganti di Soelden, inizia la Coppa del Mondo