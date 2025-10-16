Schmeichel | Non capisco perché Hojlund e McTominay siano al Napoli Dovevano essere il futuro dello United

Peter Schmeichel, ex portiere della Nazionale olandese non ha usato mezzi termini nel podcast della BBC Sacked in the Morning, definendo “sconcertante” la decisione del Manchester United di cedere Rasmus Højlund e Scott McTominay, oggi protagonisti al Napoli. Il commento dell’ex portiere su Hojlund e Mctominay. «L’ingaggio di Benjamin Sesko mi è sembrato strano, perché avevamo Højlund, che per due anni non è mai stato supportato da giocatori in grado di mandarlo in rete. Basta vedere cosa sta facendo al Napoli con Kevin De Bruyne e McTominay: segna gol». «Lo dico da due anni e mezzo: Højlund è un attaccante da 25 gol a stagione per lo United, ma aveva bisogno di essere sostenuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Schmeichel: «Non capisco perché Hojlund e McTominay siano al Napoli. Dovevano essere il futuro dello United»

