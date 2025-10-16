Schmeichel contro il Manchester United | Perché Hojlund e McTominay sono al Napoli

Una leggenda che si scaglia contro il suo stesso club, e nel farlo, regala la più grande delle certificazioni al Napoli. Peter Schmeichel, iconico ex portiere del Manchester United, parlando alla BBC non ha usato mezzi termini per demolire le scelte d i mercato dei Red Devils, definendo di fatto incomprensibile la presenza di due talenti come Rasmus Hojlund e Scott McTominay in maglia azzurra. “Hojlund? Da 25 gol l’anno, ma.”. L’attacco di Schmeichel parte dal centravanti danese, che a Napoli sta vivendo uno stato di grazia. “ Lo dico da due anni e mezzo: Rasmus Hojlund sarebbe un attaccante da 25 gol all’anno per il Manchester United, ma ha bisogno di essere servito “, ha tuonato la leggenda danese. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Schmeichel, contro il Manchester United: “Perché Hojlund e McTominay sono al Napoli”

News recenti che potrebbero piacerti

Schmeichel duro sullo United: “Højlund e McTominay al Napoli? Errori di gestione clamorosi” L’ex portiere del Manchester United e leggenda del calcio danese, Peter Schmeichel, è intervenuto ai microfoni della BBC nel podcast “Sacked in the Morning” p - facebook.com Vai su Facebook

Peter Schmeichel, storico portiere del Manchester United, si è espresso così su Hojlund e McTominay "Non capisco perché giochino per il Napoli", questa la sua affermazione rilasciata a BBC Sports #SSCNapoli #McTominay #Hojlund - X Vai su X

Schmeichel attacca lo United: “Ma cosa ci fanno Hojlund e McTominay a Napoli?” - L'ex estremo difensore dei Red Devils si è scagliato contro la dirigenza dello United per la scarsa gestione di Hojlund e McTominay, ora giocatori indispensabili nel Napoli di Conte. Da msn.com

Man United, la leggenda Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?" - Peter Schmeichel, leggenda della nazionale danese con la quale ha vinto Euro '92 e del Manchester United, col quale ha vinto il treble nel 1999, è intervenuto ai microfoni ... Riporta msn.com

Peter Schmeichel è perplesso: “Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli? Non capisco” - Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United, si sfoga e nel corso di un'intervista si chiede perché Hojlund e McTominay siano finiti al Napoli ... Riporta fanpage.it