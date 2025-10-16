Schiariture capelli ecco quali sono di tendenza per l' autunno e quale scegliere

L’ autunno è la stagione del foliage ricco di sfumature inedite da ricreare con schiariture sui capelli. Per questa stagione infatti il colore omogeneo sembra ormai superato. La parola d’ordine è "osare" creando giochi di contrasto di colore che le tecniche di schiaritura per capelli di oggi consentono di ottenere efficacemente. Il risultato consiste nell’ottenere sfumature che sembrano naturali e che donano luce al viso. L’effetto è quello tipico di una chioma che è reduce da una vacanza al mare. Le schiariture ringiovaniscono i tratti del viso e trasudano originalità. Scopriamo quali sono le quattro schiariture per capelli di tendenza che saranno in gradi di ispirarvi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Schiariture capelli, ecco quali sono di tendenza per l'autunno e quale scegliere

