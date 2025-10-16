Scherma la giovanissima nazionale maschile di sciabola si allena a Bologna

La nazionale italiana di sciabola maschile ha oggi svolto un allenamento al CUS di Bologna, con la partecipazione di talenti emergenti e giovani talentuosi. A guidare il nutrito gruppo di sciabolatori è stato il veterano Luigi Samele, quattro volte medagliato olimpico e simbolo della scherma italiana. Con lui, presente anche un campione come Luca Curatoli, capitano della squadra campione del mondo in carica. La scelta del Commissario Tecnico Andrea Tarantino, al termine del ritiro collegiale della sciabola maschile, simboleggia un vero e proprio ricambio generazionale tra i più esperti ed i nuovi talentuosi sciabolatori azzurri.

