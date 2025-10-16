Scegliere tra cibo medicine o riscaldamento La povertà alimentare nella Capitale

Un frigorifero mezzo vuoto, pasti identici tutti i giorni, l'impossibilità di scegliere cosa mangiare. Sono immagini che non provengono da un paese lontano ma dalla realtà quotidiana di molte famiglie romane. La povertà alimentare, spesso ridotta a numeri e statistiche, ha un volto umano fatto di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scegliere tra cibo, medicine o riscaldamento. La povertà alimentare nella Capitale - racconta la scarsità di accesso a cibo sano e ad alternative nutrienti per donne, anziani e bambini al Tufello. Scrive romatoday.it

Chiuso in casa dall'ex fidanzata senza acqua calda e riscaldamento, cibo razionato per il 40enne: «Sequestro per arrivare al patrimonio» - La sua casa, teoricamente il luogo più sicuro, si era trasformata in una vera e propria prigione: niente acqua calda, niente riscaldamento, razioni di cibo limitate e nessun tipo di socialità. Come scrive corriereadriatico.it

Gaza, la distribuzione del cibo è umiliante: bisogna scegliere tra la fame e il rischio di morire - ROMA – Il sistema di distribuzione alimentare promosso da Israele e Stati Uniti a Gaza, avviato un mese fa, umilia intenzionalmente i palestinesi, costringendoli a scegliere tra fame e rischio di ... Segnala repubblica.it