Scatta mandato europeo | romeno 31enne arrestato con cocaina a Spoltore
Pescara - I Carabinieri hanno catturato un cittadino romeno destinatario di ordine europeo, in possesso di cocaina: trasferito in carcere a Pescara per furto aggravato. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno eseguito un ordine di carcerazione europeo nei confronti di un uomo originario della Romania, 31enne, per reati contro il patrimonio. Il provvedimento deriva da una condanna pronunciata dall’Autorità Giudiziaria romena. L’arresto è avvenuto a Spoltore, dove l’uomo era domiciliato in una struttura ricettiva: all’atto della registrazione dei documenti è scattato un alert in banca dati, che ha attirato l’attenzione della Questura di Pescara e dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
