Scatta mandato europeo | romeno 31enne arrestato con cocaina a Spoltore

Abruzzo24ore.tv | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pescara - I Carabinieri hanno catturato un cittadino romeno destinatario di ordine europeo, in possesso di cocaina: trasferito in carcere a Pescara per furto aggravato. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno eseguito un ordine di carcerazione europeo nei confronti di un uomo originario della Romania, 31enne, per reati contro il patrimonio. Il provvedimento deriva da una condanna pronunciata dall’Autorità Giudiziaria romena. L’arresto è avvenuto a Spoltore, dove l’uomo era domiciliato in una struttura ricettiva: all’atto della registrazione dei documenti è scattato un alert in banca dati, che ha attirato l’attenzione della Questura di Pescara e dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

scatta mandato europeo romeno 31enne arrestato con cocaina a spoltore

© Abruzzo24ore.tv - Scatta mandato europeo: romeno 31enne arrestato con cocaina a Spoltore

Contenuti che potrebbero interessarti

scatta mandato europeo romenoScatta mandato europeo: romeno 31enne arrestato con cocaina a Spoltore - I Carabinieri hanno catturato un cittadino romeno destinatario di ordine europeo, in possesso di cocaina: trasferito in carcere a Pescara per ... Si legge su abruzzo24ore.tv

scatta mandato europeo romenoCondanna per furto in Romania, scatta il mandato di cattura europeo: in carcere 31enne - Nella notte del 13 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno eseguito, un ordine di ... Scrive abruzzolive.it

scatta mandato europeo romenoEra destinato a un mandato di arresto europeo: rintracciato e tratto in arresto 41enne rumeno - Un uomo destinatario di un mandato di arresto europeo è stato fermato e tratto in arresto dalla polizia di Foligno. Si legge su corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Scatta Mandato Europeo Romeno