Scarico illecito di acque reflue | denunciato titolare di un’officina
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri dei Nuclei Forestale di Lacedonia e Castel Baronia, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia corretta gestione dei rifiuti, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il titolare di un opificio per scarico illecito di acque reflue. Nello specifico, l’intervento è avvenuto presso un’officina meccanica sita nel Comune di Lacedonia, dove durante il sopralluogo, i militari accertavano che le acque reflue di dilavamento del piazzale, venivano convogliate, tramite un tubo surrogato abusivo, direttamente lungo la strada comunale adiacente l’officina, il tutto in assenza di qualsiasi autorizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sant'Antimo: scoperta un'officina abusiva. La Polizia di Stato denuncia il titolare Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 38enne di Sant'Antimo per scarico sul suolo dei reflui, gestione illecita di rifiuti speciali e per emissio - facebook.com Vai su Facebook
Lacedonia: scarico illecito di acque reflue nell'officina meccanica - L'articolo Lacedonia: scarico illecito di acque reflue nell'officina meccanica proviene da OttoPagine. Come scrive msn.com
Scarico abusivo nel torrente Peschiera, denunciato il responsabile tecnico del Comune di Falconara Albanese - A seguito di una segnalazione di una associazione locale, i Carabinieri Forestale di Longobardi sono intervenuti per uno sversamento di reflui fognari nel ... Scrive msn.com
Falconara Albanese: scarico abusivo nel torrente Peschiera, denunciato il responsabile tecnico del Comune - I carabinieri forestali sono intervenuti a seguito della segnalazione di un'associazione locale. Secondo quicosenza.it