Scarico illecito di acque reflue a Lacedonia i Carabinieri denunciano titolare di officina meccanica

I Carabinieri dei Nuclei Forestale di Lacedonia e Castel Baronia, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia corretta gestione dei rifiuti, deferivano in stato di libertà alla Procura della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altre letture consigliate

Sant'Antimo: scoperta un'officina abusiva. La Polizia di Stato denuncia il titolare Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 38enne di Sant'Antimo per scarico sul suolo dei reflui, gestione illecita di rifiuti speciali e per emissio - facebook.com Vai su Facebook

Scarico abusivo nel torrente Peschiera, denunciato il responsabile tecnico del Comune di Falconara Albanese - A seguito di una segnalazione di una associazione locale, i Carabinieri Forestale di Longobardi sono intervenuti per uno sversamento di reflui fognari nel ... Scrive cosenza.gazzettadelsud.it

Falconara Albanese: scarico abusivo nel torrente Peschiera, denunciato il responsabile tecnico del Comune - I carabinieri forestali sono intervenuti a seguito della segnalazione di un'associazione locale. Si legge su quicosenza.it

Scarico non autorizzato delle acque reflue industriali: 3 aziende sequestrate - A Cercola e Pollena Trocchia i tre titolari di autolavaggi e di un'officina meccanica sono stati denunciati dai carabinieri ... rainews.it scrive