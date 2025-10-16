Scarico illecito di acque reflue a Lacedonia i Carabinieri denunciano titolare di officina meccanica

Avellinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri dei Nuclei Forestale di Lacedonia e Castel Baronia, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia corretta gestione dei rifiuti, deferivano in stato di libertà alla Procura della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

