Scaricato ripreso a meno prestato ritrovato in casa E ora Rugani alla Juve deve giocare

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doveva andare via, è rimasto per sua volontà, ora l'infortunio di Bremer apre un nuovo scenario dopo l'ultimo rinnovo con riduzione d'ingaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

scaricato ripreso a meno prestato ritrovato in casa e ora rugani alla juve deve giocare

© Gazzetta.it - Scaricato, ripreso a meno, prestato, ritrovato in casa. E ora Rugani alla Juve deve giocare...

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Scaricato Ripreso Meno Prestato