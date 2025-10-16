Scaricano mobili davanti ai cassonetti, le telecamere incastrano due rozzanesi. Multa da 1000 euro a testa e rimozione dei rifiuti. I due stavano abbandonando le masserizie presso l’isola ecologica del quartiere Aler. Il Comune si conferma in prima linea nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, risultando tra i primi enti locali ad applicare le norme stabilite dal decreto recentemente introdotto dal Governo che inasprisce le pene per chi abbonda rifiuti o ne gestisce lo smaltimento in modo illecito. Nei giorni scorsi, tramite il sistema di videosorveglianza comunale, la centrale operativa della polizia locale ha rilevato le immagini di due individui intenti a scaricare arredi ingombranti accanto ai cassonetti di un’isola ecologica nel quartiere Aler. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scaricano mobili all’isola ecologica, mille euro di multa