Scargaàmuut | ad Albosaggia un' edizione da record
Un successo straordinario per Scargaàmuut 2025, la manifestazione che anche quest’anno ha saputo unire tradizione, agricoltura, tecnologia e spirito di comunità, portando ad Albosaggia oltre 6.000 visitatori in un weekend di festa, buon cibo e autentiche emozioni.Tre giornate intense - da venerdì. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
