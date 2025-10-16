Scappano alla vista dei carabinieri | inseguimento da film in tangenziale

Napolitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un servizio di controllo notturno tra Agnano e il confine con Pozzuoli, i carabinieri hanno notato un’auto allontanarsi da un villino lungo una via vicinale isolata. Alla vista dei lampeggianti, il conducente ha accelerato bruscamente.Il veicolo è stato fermato poco dopo, nei pressi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Inseguimento all'Eur, minorenni rubano auto a noleggio e scappano fino al centro commerciale - Hanno rubato un'auto a noleggio e, partendo da viale America all'Eur, hanno cercato di far perdere le loro tracce nascondendosi tra le auto in sosta nel parcheggio del centro commerciale ‘Maximo’ ... romatoday.it scrive

Fuggono dopo il furto. Inseguiti dai carabinieri - Una scena che sembrava tratta da un film poliziesco, alla quale hanno assistito alla realtà i residenti ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Scappano Vista Carabinieri Inseguimento