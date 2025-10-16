Scansano | muore schiacciato dal trattore mentre lavora nel campo

Grave incidente agricolo nel pomeriggio di oggi, 16 ottobre 2025, nel Grossetano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Scansano: muore schiacciato dal trattore mentre lavora nel campo

Si ribalta il trattore, muore agricoltore - L'uomo è morto schiacciato sotto il mezzo, che si è ribaltato, mentre stava lavorando in un appezzamento di terreno di sua proprietà. Come scrive rainews.it

Tragedia a Montorgiali: muore schiacciato dal trattore nella sua proprietà - Grave incidente nelle campagne di Montorgiali, nel comune di Scansano, dove un uomo è deceduto nel pomeriggio di oggi a seguito del ribaltamento del trattore che stava conducendo. Scrive corrieredimaremma.it

Dramma in un campo, muore travolto dal suo trattore - Scansano (Grosseto), 16 ottobre 2025 – Dramma in un campo privato dove nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre, è morto un uomo finito sotto il suo trattore che si è ribaltato. Si legge su msn.com