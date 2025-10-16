Scanavino saluta | Accettato incarico prestigioso in un momento estremamente critico Vissute emozioni uniche momenti che resteranno indelebili Guardo al futuro della Juve con fiducia
Scanavino saluta la Juve: tutte le dichiarazioni dell’AD bianconero presenti nel comunicato del club. La missione è compiuta, il traghettatore ha portato la nave in porto. La Juve ha ufficializzato l’addio di Maurizio Scanavino, che il prossimo 7 novembre, alla scadenza naturale del suo mandato, lascerà l’incarico di Amministratore Delegato. Si chiude così un’era di transizione, una delle più complesse e delicate della storia recente del club, un lavoro per cui la società lo ha ringraziato con grande affetto. Al momento dei saluti, lo stesso Scanavino ha voluto affidare a una nota ufficiale il suo pensiero, un messaggio carico di orgoglio e di fiducia per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Juve, nuovo Cda: oggi le nomine, #Comolli a.d., #Scanavino saluta, #Chiellini non ci sarà [@FabDellaValle] - X Vai su X
Situazione societaria Juventus: #Comolli sarà il nuovo AD, #Scanavino saluta, Giorgio #Chiellini entrerà a far parte del CdA Juve, #Ferrero (almeno nell'immediato) resterà il presidente della Juventus. - facebook.com Vai su Facebook