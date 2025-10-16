Scanavino lascia la Juve dal prossimo 7 novembre è ufficiale! Il comunicato del club per salutare l’AD bianconero | i dettagli e le dichiarazioni

Scanavino lascia la Juve, è ufficiale l’addio a partire dal prossimo 7 novembre dell’AD bianconero: tutti i dettagli. Un’era di transizione si chiude, un nuovo capitolo sta per iniziare. La Juventus ha ufficializzato che il prossimo 7 novembre, alla scadenza naturale del suo mandato, l’Amministratore Delegato Maurizio Scanavino terminerà il suo incarico in società. Un addio che arriva al termine di un periodo tra i più complessi della storia recente del club, un lavoro per cui la società lo ha ringraziato con grande affetto. Al momento dei saluti, lo stesso Scanavino ha voluto affidare a una nota ufficiale il suo pensiero, un messaggio carico di orgoglio e di fiducia per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

