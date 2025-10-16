Scanavino Juve ai titoli di coda? Comolli pronto a prendere i suoi poteri cosa succederà con l’attuale amministratore delegato | lo scenario

Scanavino Juve, l’uomo della normalizzazione saluta: con la promozione di Comolli, il suo ciclo alla guida della società volge al termine. Un ciclo che si chiude, un’era che finisce. Maurizio Scanavino, l’uomo chiamato a guidare la Juventus nel suo momento più difficile, si avvia a lasciare il club dopo quasi tre anni. Come riportato da Tuttosport, con il nuovo riassetto societario che prenderà forma a partire dall’Assemblea degli Azionisti del 7 novembre, l’attuale Amministratore Delegato è pronto a passare il testimone. Scanavino Juve: l’uomo della ricostruzione. Arrivato nel dicembre del 2022, nel pieno della bufera legata all’inchiesta Prisma, con un club decapitato delle sue figure storiche, Scanavino ha avuto il difficilissimo compito di riportare calma, stabilità e rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Scanavino Juve ai titoli di coda? Comolli pronto a prendere i suoi poteri, cosa succederà con l’attuale amministratore delegato: lo scenario

