Sasso Pisano presentazione del libro ' Aspetta a morire che finisco la partita' di Davide Pongetti

Pisatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre alle ore 17.00, presso la sede dell’associazione Progetto Cultura Sasso Pisano in via Fiori 3, si terrà la presentazione del libroAspetta a morire che finisco la partita”, opera prima di Davide Pongetti.L’autore dialogherà con Patrizia Fiore in un incontro che promette di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

