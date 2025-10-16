Sasso Pisano presentazione del libro ' Aspetta a morire che finisco la partita' di Davide Pongetti
Sabato 18 ottobre alle ore 17.00, presso la sede dell’associazione Progetto Cultura Sasso Pisano in via Fiori 3, si terrà la presentazione del libro “Aspetta a morire che finisco la partita”, opera prima di Davide Pongetti.L’autore dialogherà con Patrizia Fiore in un incontro che promette di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
