Sardegna Alessandra Todde non deve decadere La Consulta dà ragione alla governatrice | Il Collegio elettorale ha travalicato le sue competenze
“In questi mesi mi hanno chiamata decaduta, hanno provato ad affossare il lavoro della Giunta, a screditare il mandato che le cittadine e i cittadini sardi mi hanno affidato. Hanno provato a mettere in discussione la legittimità di un governo democraticamente eletto. Noi, invece, abbiamo scelto la strada della fiducia nella giustizia, ignorando i detrattori. Lo abbiamo fatto con la schiena dritta e con la convinzione che la verità avrebbe parlato da sé”. Così ieri la governatrice della Sardegna, Alessandra Todde ha commentato la sentenza della Corte costituzionale sulla sua eventuale decadenza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
