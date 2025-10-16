Sardegna Alessandra Todde non deve decadere La Consulta dà ragione alla governatrice | Il Collegio elettorale ha travalicato le sue competenze

Lanotiziagiornale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In questi mesi mi hanno chiamata decaduta, hanno provato ad affossare il lavoro della Giunta, a screditare il mandato che le cittadine e i cittadini sardi mi hanno affidato. Hanno provato a mettere in discussione la legittimità di un governo democraticamente eletto. Noi, invece, abbiamo scelto la strada della fiducia nella giustizia, ignorando i detrattori. Lo abbiamo fatto con la schiena dritta e con la convinzione che la verità avrebbe parlato da sé”. Così ieri la governatrice della Sardegna, Alessandra Todde ha commentato la sentenza della Corte costituzionale sulla sua eventuale decadenza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

sardegna alessandra todde non deve decadere la consulta d224 ragione alla governatrice il collegio elettorale ha travalicato le sue competenze

© Lanotiziagiornale.it - Sardegna, Alessandra Todde non deve decadere. La Consulta dà ragione alla governatrice: “Il Collegio elettorale ha travalicato le sue competenze”

Argomenti simili trattati di recente

Sardegna, Alessandra Todde non deve decadere. La Consulta dà ragione alla governatrice: “Il Collegio elettorale ha travalicato le sue competenze” - Per la Corte Costituzionale il Collegio elettorale "ha travalicato le sue competenze" ... Come scrive lanotiziagiornale.it

sardegna alessandra todde devePer la Corte costituzionale l’ordinanza che aveva dichiarato Alessandra Todde decaduta dalla presidenza della Sardegna era illegittima - La Corte costituzionale ha accolto il ricorso di Alessandra Todde contro l’ordinanza che a gennaio l’aveva dichiarata decaduta dalla presidenza della Sardegna: secondo la Corte le irregolarità contest ... Lo riporta ilpost.it

sardegna alessandra todde deveTodde resta Presidente Sardegna: Consulta annulla decadenza/ “Collegio oltre i suoi poteri”: cosa succede ora - Corte Costituzionale annulla decadenza della Presidente Alessandra Todde: i motivi e cosa cambia ora in Regione Sardegna. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Sardegna Alessandra Todde Deve