Sarah Jessica Parker e la ricrescita che fa tendenza

Lo scorso 15 ottobre, l’attrice Sarah Jessica Parker, 60 anni, è arrivata sul red carpet del Victoria’s Secret Fashion Show con quell’eleganza iconica che da sempre la contraddistingue. Ma questa volta, a fare notizia non sono stati né un abito couture né un paio di Manolo Blahnik: quanto piuttosto la ricrescita silver dei suoi capelli, con quelle radici grigie perfettamente visibili ma portate con orgoglio. Da icona di stile quale è! Così anche la star di Sex and The City e di And Just Like That ha dato il proprio contributo a uno show che, lontano dai cliché di un tempo, cerca sempre più di celebrare l’inclusività. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Sarah Jessica Parker e la ricrescita che fa tendenza

