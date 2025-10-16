Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Gravina: «L’Italia ha perso solo una partita e sembra un disastro. Sei sudamericane su 10 si qualificano, il ... ilnapolista.it
Terre rare, l’Europa batte un colpo contro la Cina. E gioca di sponda con gli Usa formiche.net
Rinofima: Uomo scozzese ha ‘caso gravissimo’ di polipo nasale newsner.it
Golf: Lowry subito in testa in India, De Leo sogna e poi cala oasport.it
A undici anni ricoverato in psichiatria per ludopatia, l’ira di Fratelli d’Italia: “Inaccettabile, intervenga ... secoloditalia.it
Vladimir Luxuria ricorda Pamela Genini: “Era un raggio di sole” dilei.it
Trovato in possesso di materiale pedopornografico: arrestato 77enne
A Teggiano la Polizia postale ha fatto scattare le manette per un 77enne per materiale pedoporgraf... ► salernotoday.it
Pisa Verona (sabato 18 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Dopo la sosta per le nazionali riparte la Serie A e uno dei due match che aprono la settima giornat... ► infobetting.com
Dopo 65 anni di irriverenza, Il Vernacoliere si ferma: “Aspettiamo tempi migliori”
Una pagina di storia del giornalismo satirico italiano si appresta a chiudersi. Il Vernacoliere, st... ► cultweb.it
Il Monza nella tana del Frosinone a caccia di una vittoria esterna che manca da 5 mesi
Monza, 16 ottobre 2025 – La serenità delle ultime due settimane ha riportato anche un moderato ent... ► sport.quotidiano.net
Napoli DevFest 2025, 1.000 partecipanti per una Fiera Developer & Startup dal respiro internazionale
La quinta edizione del Napoli DevFest, ospitata alla Città della Scienza, ha superato ogni aspettati... ► 2anews.it
Gaza, la trincea del cibo: 600 camion contro la fame, ma Rafah resta blindato. 100 tonnellate dall’Italia
Seicento camion carichi di cibo e carburante stanno attraversando il Sinai per aggirare il varco bl... ► ilfogliettone.it
Rino Logiacco, in arte The Jacket , Poeta contemporaneo, scrittore e promotore culturale, nel catalogo a colori Platinun della serie “Artisti e Poeti del terzo Millennio”
Vibo Valentia – Poeta contemporaneo, scrittore e promotore culturale Rino Rosario Logiacco, conosci... ► laprimapagina.it
Pagelle TV n.22/2025
10 Monster 3 Ci vogliono grande sfrontatez... ► davidemaggio.it
Kim Juve: due grandi ostacoli frenano il possibile approdo in bianconero. Dentro alla trattativa per il difensore del Bayern Monaco
di Redazione JuventusNews24Kim Juve: due ostacoli rallentano la strada per il possibile approdo in b... ► juventusnews24.com
Ufficiale: Dionisi rescinde col Palermo ed è il nuovo tecnico dell'Empoli
Per l'allenatore è un ritorno sulla panchina toscana dopo la promozione in A ottenuta al termine del... ► gazzetta.it
Calciomercato Juventus: casting sulla fascia destra, qual è il grande obiettivo per gennaio! E rispunta una ‘vecchia conoscenza’, le ultimissime notizie
di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: tre nomi per la fascia destra a gennaio. Qual è i... ► juventusnews24.com
«Noi di Borghetto abbandonati: alta velocità, tir incastrati e assenza di segnali»
La chiusura per manutenzione del ponte sul Nure sta inevitabilmente avendo un notevole impatto su ... ► ilpiacenza.it
Officina abusiva utilizzata come 'discarica': scattano i sigilli
I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno, unitamente ad appartenenti al Nuc... ► casertanews.it
The Prestige, firma Nolan (con magica apparizione)
THE PRESTIGE Sky Suspense ore 21 Con Hugh Jackman, Christian Bale e Scarlett Johansson. Regi... ► liberoquotidiano.it
Barletta, sequestrati oltre 100mila capi contraffatti
La guardia di finanza di Barletta Andria Trani ha sequestrato oltre 100mila capi di abbigliamento co... ► tgcom24.mediaset.it
A Città della Scienza: Luce, Velocità e Forma…La Scienza nell’arte di Luca Giordano
Un nuovo weekend a Città della Scienza nel segno di Luca Giordano con laboratori dove le diverse dis... ► 2anews.it
Mercato straordinario: chiusi Ponte di Mezzo e Lungarni Nord
Per permettere lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Confcommercio Pisa nella gi... ► pisatoday.it
Fofana e lo scudetto: "Non deve dircelo Allegri, ci pensiamo da soli. Che gioia sarebbe..."
Il centrocampista del Milan a Sky: "In questo club dobbiamo pensare ogni anno al titolo, ma ci sono ... ► gazzetta.it
Gaza, il valico di Rafah resta chiuso: “Sarà aperto più avanti”. Alta tensione per la mancata restituzione dei corpi
Roma, 16 ottobre 2025 – Sono in corso i preparativi con l'Egitto per aprire il valico di Rafah al t... ► quotidiano.net
Cosa lega Artico e Indo Pacifico. Parla Formentini
Il Comitato Artico della Commissione Esteri della Camera dei Deputati ha avviato i propri lavori co... ► formiche.net
Il Leoncavallo proverà a comprare la sua sede di via Watteau: “La nostra storia non può essere condotta altrove”
Il Leoncavallo ha comunicato con una nota il suo tentativo di acquistare la sede storica di Via Wat... ► fanpage.it
Cosa sappiamo su Welcome to Derry, il prequel di It firmato da HBO
Roma, 16 ottobre 2025 – Cresce l’attesa per Welcome to Derry, la serie HBO ambientata nell’universo... ► quotidiano.net
Palper Rouler: il massaggio che scolpisce e restituisce consapevolezza corporea
Life&People.it | Nell’epoca contemporanea, il concetto di benessere si fonde profondamente con ... ► lifeandpeople.it
Calciomercato Parma, spunta fuori un grande retroscena su Pellegrino. Le ultime novità
Calciomercato Parma: Mateo Pellegrino incanta, ma il club blinda il suo gioiello Il protagonista as... ► calcionews24.com
Sempio, contattato Taormina: porta in faccia dell'avvocato
Il noto penalista Carlo Taormina sarebbe stato contattato dal team legale di Andrea Sempio, il giov... ► liberoquotidiano.it
La strada distrutta di Centocelle esaspera i residenti: "Qui è diventato pericoloso attraversare"
Una strada che si sta sbriciolando, tra buche e avvallamenti che rendono pericoloso sia l’attraver... ► romatoday.it
Esplosione di Calenzano: stop alla distribuzione di carbiranto nel deposito Eni
Dopo il disastro del 9 dicembre 2024 a Calenzano in cui hanno perso lavita 5 operai, Il deposito ca... ► firenzepost.it
Sanità, il monito: "L'Alto Savio non può pagare i tagli del governo, sindaco non sia spettatore passivo"
Documento congiunto diffuso dal Pd di Bagno di Romagna e dal gruppo consigliare ‘Insieme per Bagno... ► cesenatoday.it
Agente Lukaku: “Romelu aveva bisogno del Napoli”
Le parole dell’agente dell’attaccante belga. Federico Pastorello, agente dell’attaccante del ... ► forzazzurri.net
Pisa, la Ing. Ferrari sarà il “general contractor” del nuovo Pisa Training Centre
Pisa, 16 ottobre 2025 - Con un passaggio definito “fondamentale” nel percorso verso la realizzazio... ► lanazione.it
“Ho il nome più lungo al mondo, ci vogliono 6 pagine sui documenti per metterlo tutto. Al mio matrimonio il prete ci ha messo 20 minuti a leggerlo tutto”: l’incredibile storia di Laurence Watkins
Il suo primo, ambizioso piano per entrare nel Guinness dei Primati era trovare una compagna alta me... ► ilfattoquotidiano.it
Il Tre annuncia il nuovo album Anima nera, sarà un viaggio introspettivo
Il Tre annuncia il suo nuovo album Anima Nera, ecco i temi trattati, il progetto anticipa il tour ... ► spettacolo.eu
Angelina Mango, ritorno a sorpresa con il nuovo album
«Ho scritto quindici canzoni +1». Poi una carrellata di foto che la ritraggono sorridente e impegna... ► lettera43.it
Da TikTok alle passerelle, lo smokey classico destrutturato e leggermente “bagnato” trasforma la tristezza in bellezza autentica
C’è una bellezza nascosta e più potente nelle crepe. Dopo anni in cui il mondo del beauty ha insegu... ► iodonna.it
«Studenti di Saliceto lasciati a piedi per 5 minuti, si trovi una soluzione»
«Alcuni studenti residenti nella frazione di Saliceto, frequentanti il polo scolastico “Mattei” di... ► ilpiacenza.it
Sondaggi, boom clamoroso per un partito italiano: “Mai visti numeri così alti”
Sondaggi, boom clamoroso per un partito italiano: “Mai visti numeri così alti” – Il panorama politi... ► tvzap.it
Zaniolo svela: «Icardi mi rivuole ancora al Galatasaray, con Mourinho un rapporto bellissimo. Ora l’obiettivo…»
di Redazione Inter News 24Le parole di Nicolò Zaniolo, calciatore dell’Udinese, sulla sua carriera c... ► internews24.com
Fondi, inaugurazione del nuovo chiosco bar al mercato coperto
Fondi, 16 ottobre 2025 – È partito il countdown per l’inaugurazione del nuovo chiosco bar presso il... ► ilfaroonline.it
Infortunio Thuram, novità per la Roma dall’allenamento di oggi: cosa filtra
di Redazione Inter News 24Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro i... ► internews24.com
Giambruno e le foto cancellate: avete fatto in tempo a vederle? Ecco la verità scomoda che c’è dietro
Sembrava il segnale definitivo: Andrea Giambruno pronto a uscire allo scoperto con la sua nuova com... ► donnapop.it
Akanji Inter, zero dubbi sul riscatto: sarà il primo acquisto del 2026, le cifre
di Redazione Inter News 24Akanji Inter, le ultime sul nuovo difensore centrale nerazzurro arrivato d... ► internews24.com
Auto sui marciapiedi, pedoni in strada: "Ho paura a uscire con il bimbo sul passeggino"
“Non si può rischiare la vita semplicemente passeggiando”. Inizia così lo sfogo di una nostra lett... ► messinatoday.it
Calcaterra (Fondazione Return): “Creiamo modelli per la gestione del rischio”
(Adnkronos) – "Sono fiducioso che ci sia una reale e consistente inversione di tendenza o quantomeno... ► periodicodaily.com
Fango e detriti sulla Provinciale dopo l'acquazzone, la Città Metropolitana invita alla massima prudenza
Nel corso delle ultime 24 ore, la fascia ionica del Messinese è stata interessata da precipitazion... ► messinatoday.it
Al Vivido il party "Stile autentico"
Venerdì 17 ottobre al Vivido Firenze va in scena il party “Stile autentico”. Una cena che canta, u... ► firenzetoday.it
Jazz & Sour: il jazz in vetrina da Semm
Un nuovo modo di vivere il festival, tra jazz e contaminazioni. Dal 9 ottobre al 16 novembre torna... ► bolognatoday.it
Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 19 ottobre 2025: ospiti e news | Spoiler
Tutto pronto per la quarta ed attesissima puntata di Amici di Maria De Filippi. Cosa dicono le anti... ► superguidatv.it
Vent’anni fa in Calabria la ‘ndrangheta uccise Fortugno. Mattarella: “La Repubblica si inchina dinanzi alla sua figura”
Vent’anni fa, proprio durante le primarie del Pd, davanti a un seggio, a Locri, Franco Fortugno, v... ► secoloditalia.it
La Ruota della Fortuna: è arrivato il celebre scrittore Dan Brown
Grande sorpresa per il pubblico de La Ruota della Fortuna Ieri sera su Canale 5, grande sorpresa p... ► 361magazine.com
Napoli, Gutierrez da brividi: il suo messaggio fa impazzire i tifosi
Arrivato in estate dopo un lungo stop, Miguel Gutiérrez sta diventando una delle note più liete del... ► spazionapoli.it
Golf: Lowry subito in testa in India, De Leo sogna e poi cala
Si è chiuso da pochi minuti il primo giro del DP World India Championship, di scena sui green del D... ► oasport.it
Il video dell’incredibile salvataggio di un cucciolo di delfino impigliato in una lenza
Un cucciolo di delfino tursiope, intrappolato in una lenza al largo di Forster, in Australia, è sta... ► fanpage.it
A undici anni ricoverato in psichiatria per ludopatia, l’ira di Fratelli d’Italia: “Inaccettabile, intervenga Schillaci”
A undici anni in preda a una crisi di astinenza da ludopatia e probabilmente intossicato da cocain... ► secoloditalia.it
Blu Basket Bergamo, Andrea Loro convocato dalla Nazionale Italiana
Bergamo. C’è anche l’ala della Blu Basket Bergamo Andrea Loro tra i venti convocati dal nuovo commi... ► bergamonews.it
HorrorWorld: dal 17 ottobre il terrore arriva a Edenlandia
Tempo di lettura: 3 minutiI prossimi tre fine settimana di Edenlandia saranno all’insegna del terr... ► anteprima24.it
Cazzullo “disperato” che Cabrini apprezzi Meloni. “Quanto conformismo, neanche fosse Giovanna d’Arco” (video)
“Perfino Antonio Cabrini”….Aldo Cazzullo è sgomento che un grande calciatore, eroe del Mundial di ... ► secoloditalia.it
Terranuova Bracciolini si prepara ad accogliere una nuova edizione del Moby Dick Festival
Arezzo, 16 ottobre 2025 – Terranuova Bracciolini si prepara ad accogliere una nuova edizione del M... ► lanazione.it
In Campania Cirielli candida Sangiuliano: “Giusto che torni in gioco”
Sarà della partita anche Maria Rosaria Boccia: candidata con Bandecchi The post In Campania Ciriell... ► lidentita.it
Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare da venerdì 17 a domenica 19 ottobre
I concerti del festival Piano City Napoli, Festa di Piedigrotta in scena al Trianon Viviani, la mo... ► napolitoday.it
Temptation Island, Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi si sono rivisti: lei tenta di riconquistarlo!
Sembra che Lucia Ilardo non si sia arresa e voglia riconquistare Rosario Guglielmi. Ecco cosa succed... ► comingsoon.it
Paolo Fox Oroscopo di domani, Venerdì 17 Ottobre 2025
Paolo Fox Oroscopo di Venerdì 17 Ottobre 2025: Le previsioni del noto astrologo ti guidano segno pe... ► webmagazine24.it
Una rotatoria all'"incrocio della morte" che collega San Severo a San Paolo di Civitate e Torremaggiore: partiti i lavori
Hanno preso il via i lavori di riqualificazione stradale all'incrocio tra la Sp 142 (ex Ss16 Ter) ... ► foggiatoday.it