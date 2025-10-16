Sarà ancora Sinner contro Alcaraz Jannik in finale battuto Djokovic

Il passaggio di consegne ormai c’è stato. Nole Djokovic si porta dietro i suoi 24 Slam vinti, un record incredibile, ma l’età avanza per tutti anche per Nole che ormai di fronte ad Alcaraz o a Sinner è sempre in difficoltà. Anche a Riad, nella semifinale della Six Kings Slam l’altoatesino ha vinto senza troppi problemi. Un’ora e tre minuti, tanto ci ha messo Sinner a liquidare Nole. Un anno fa c’era stata una battaglia di due ore e mezzo, adesso Sinner è stato dominante, soprattutto al servizio, mai efficace come in questa occasione. Sabato alle 20.30 sfiderà, come lo scorso anno, Carlos Alcaraz: lo spagnolo ha superato nella propria semifinale con un comodo 6-4 6-2 lo statunitense Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sarà ancora Sinner contro Alcaraz Jannik in finale, battuto Djokovic

