Sapri | sequestrato pesce spada sottomisura devoluto alla Caritas

Salernotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, gli uomini dell’Ufficio Locale Marittimo di Sapri, coordinati dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, hanno sequestrato diversi esemplari di pesce spada sotto misura, per impedirne l’immissione sul mercato, a tutela della legalità del comparto. Durante i controlli tra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

