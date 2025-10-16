Sapori di Castagne a Magnano in Riviera l' evento più atteso dell' autunno

16 ott 2025

Magnano in Riviera si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: “Sapori di Castagne”, la festa che unisce tradizione, gusto e divertimento. L’evento si svolgerà nei due weekend del 18-19 e 24-26 ottobre, con un ricco programma di attività per tutte le età.Protagonista. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

