Sapori di Castagne a Magnano in Riviera l' evento più atteso dell' autunno

Magnano in Riviera si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: “Sapori di Castagne”, la festa che unisce tradizione, gusto e divertimento. L’evento si svolgerà nei due weekend del 18-19 e 24-26 ottobre, con un ricco programma di attività per tutte le età.Protagonista. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

