Sant' Orsola è un enigma da 30 milioni Complesso resti della Gioconda progetto | cosa sta succedendo

“Più i lavori tardano ad iniziare e più Sant’Orsola resta quello che è stato per anni: un aggregatore di degrado. Ci vorrebbe una svolta che a questo punto sembra non arrivare mai, siamo quasi rassegnati”. Le parole di Paolo, abitante in via Guelfa, testimoniano lo stato d’animo delle persone che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Avete già visitato la mostra in Sant'Orsola, dal titolo The rose that grew from concrete? Camminando fra le opere realizzate specificatamente per l'antico complesso, si comprende come quelle mura abbiano ispirato i 13 artisti in mostra.

Michele Plancher è il nuovo direttore di Sant'Orsola Eletto all'unanimità, dal 2023 il numero uno è responsabile dell'area amministrativa e finanziaria della cooperativa

L'enigma della riqualificazione di Sant'Orsola tra resti della Gioconda, residenti rassegnati e lavori che sembrano non ripartire mai - Mentre emergono novità sui resti di Lisa Gherardini, probabile modella per il famoso dipinto di Leonardo, la ristrutturazione dell'ex monastero doveva terminare tra fine 2025 e inizio 2026.

Sant'Orsola e compagne martiri/ Oggi, 21 ottobre, si celebra la Santa che ha ispirato l'Ordine delle Orsoline - La sua è una storia ammantata di leggende, ma le fonti storiche confermano la sua esistenza e soprattutto il martirio