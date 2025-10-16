Sant' Angelo dei Lombardi tutto pronto per il Festival della Prevenzione medica

Avellinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rotary Club Sant'Angelo dei Lombardi, Hirpinia, Goleto, con il patrocinio del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (Provincia di Avellino) e del Distretto 2101, organizza il Festival della Prevenzione Medica, un’iniziativa unica nella splendida cornice dell’Abbazia del Goleto. L'evento, che si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sant angelo lombardi tuttoDiocesi: Sant’Angelo, da lunedì la ricognizione canonica delle reliquie di Sant’Erberto - Si svolgerà nella giornata di martedì 14 ottobre la ricognizione canonica del corpo di Sant’Erberto, vescovo di Conza e patrono dell’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi- Scrive agensir.it

A Sant’Angelo dei Lombardi il culto di San Michele Arcangelo: tra tradizione, cultura e sport - Venerdì 10 ottobre, un evento nel segno di San Michele Arcangelo tra tradizione, cultura e sport. Si legge su irpinianews.it

sant angelo lombardi tuttoDiocesi: Sant’Angelo dei Lombardi, domani il Giubileo delle famiglie - L’appuntamento è alle ore 18, nella chiesa cattedrale, a Sant’Angelo ... Secondo agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Sant Angelo Lombardi Tutto