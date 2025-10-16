Sant’Agata dei Goti si celebra la Giornata Internazionale delle Donne Rurali
Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata Internazionale delle Donne Rurali, l ‘Associazione San Silvestro APS promuove l’incontro “Donne, terra, memoria e pace”. L’evento si terrà mercoledì 15 ottobre 2025 nel suggestivo Chiostro di Palazzo San Francesco a Sant’Agata de’ Goti. La manifestazione si inserisce nel più ampio programma della “Giornata della Feijoa – 4ª edizione” e, come ogni iniziativa dell’associazione, è dedicata al tema della pace e ispirata ai principi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. La serata sarà un’occasione di dialogo e riflessione multidisciplinare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Anche in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, Sant’Agata Feltria accoglie i viaggiatori itineranti nell’area di sosta attrezzata, situata a pochi passi dal centro storico, in una posizione comoda e panoramica. Vivi un weekend tra profum - facebook.com Vai su Facebook
A Sant’Agata dei Goti la Giornata Internazionale delle Donne Rurali - In occasione della 4ª Giornata della Feijoa, un incontro tra agricoltura, sociologia e arte per riflettere sul ruolo femminile nelle aree rurali ... Si legge su fremondoweb.com
Diocesi: Cerreto Sannita, domani la Giornata giubilare dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità a Sant’Agata de’ Goti - Sant’Agata de’ Goti si ritroverà per celebrare la “Giornata giubilare dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità”, un ... Lo riporta agensir.it
Sant'Agata de' Goti, per la giornata mondiale della Terra inaugurata una nuova area verde - In occasione delle celebrazioni per la Giornata mondiale della Terra questa mattina l'amministrazione comunale di Sant'Agata de' Goti ha inaugurato una nuova area verde in via Alcide De Gasperi. Si legge su ilmattino.it