Sant’Agata dei Goti si celebra la Giornata Internazionale delle Donne Rurali

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata Internazionale delle Donne Rurali, l ‘Associazione San Silvestro APS promuove l’incontro “Donne, terra, memoria e pace”. L’evento si terrà mercoledì 15 ottobre 2025 nel suggestivo Chiostro di Palazzo San Francesco a SantAgata de’ Goti. La manifestazione si inserisce nel più ampio programma della “Giornata della Feijoa – 4ª edizione” e, come ogni iniziativa dell’associazione, è dedicata al tema della pace e ispirata ai principi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. La serata sarà un’occasione di dialogo e riflessione multidisciplinare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

