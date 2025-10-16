Santa Maria degli Angeli ’Soppresso’ il monastero
PISTOIA La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un atto che riguarda da vicino la nostra città, di per sé anche preoccupante visto il termine " soppressione " ma comunque da contestualizzare. Si tratta, infatti, del Monastero delle monache benedettine di Santa Maria degli Angeli che rientra nel grande stabile che ospita le aule del liceo classico "Niccolò Forteguerri" e della scuola elementare "Civinini". È indubbiamente un pezzo di storia della città, ma da tempo abbandonato nonostante nel 2019 fu uno dei luoghi che ospitò, a Pistoia, la "Schola Occurentes", ovvero la scuola voluta fortemente da Papa Francesco sul modello di ciò che già esiste a Buenos Aires. 🔗 Leggi su Lanazione.it
