Santa Cecilia inedita | inaugura con Valchiria in forma scenica

Roma, 16 ott. (askanews) – La nuova stagione 20252026 dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia si apre con una produzione monumentale: dal 23 ottobre il Direttore Musicale dell'Accademia Daniel Harding dirige "Die Walkure" di Richard Wagner, eccezionalmente eseguito in forma scenica con la regia di Vincent Huguet e le scenografie di Pierre Yovanovitch, mentre il light designer è Christophe Forey. I costumi sono firmati dal giovane Edoardo Russo, in collaborazione con la storica sartoria Tirelli Trappetti Costumi. Sul palco, un cast di celebri interpreti wagneriani fra cui Michael Volle, Miina-Liisa Varela, Vida Mikneviciute, Jamez McCorkle e altri ancora.