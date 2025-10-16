Santa Cecilia inedita | inaugura con Valchiria in forma scenica
Roma, 16 ott. (askanews) – La nuova stagione 20252026 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si apre con una produzione monumentale: dal 23 ottobre il Direttore Musicale dell’Accademia Daniel Harding dirige “Die Walkure” di Richard Wagner, eccezionalmente eseguito in forma scenica con la regia di Vincent Huguet e le scenografie di Pierre Yovanovitch, mentre il light designer Ã¨ Christophe Forey. I costumi sono firmati dal giovane Edoardo Russo, in collaborazione con la storica sartoria Tirelli Trappetti Costumi. Sul palco, un cast di celebri interpreti wagneriani fra cui Michael Volle, Miina-Liisa Varela, Vida Mikneviciute, Jamez McCorkle e altri ancora. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
Mancano solo 8 giorni al debutto di Valchiria in forma scenica a Santa Cecilia! - X Vai su X
Il posticipo di Coppa è del Santa Cecilia: goleada all'Aquara. Venerdì il via alla seconda giornata - facebook.com Vai su Facebook
Santa Cecilia inedita: inaugura con Valchiria in forma scenica - La Sala Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica sarÃ completamente trasformata. Riporta msn.com
Tetralogia wagneriana in forma scenica, con «La Valchiria» si inaugura la nuova stagione di Santa Cecilia - Ciclo di quattro drammi musicali, caratterizzati da una narrazione che si svolge nell’arco di un Prologo («L’oro del Reno») e tre giornate ... Si legge su msn.com
"Tosca" di Giacomo Puccini inaugura la stagione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Riporta video.sky.it