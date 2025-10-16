sansepolcro differenziata in crescita con il nuovo sistema di raccolta

Arezzo, 16 ottobre 2025 – I residenti nelle zone del porta a porta devono utilizzare il nuovo kit per il conferimento Il 2025 segna per Sansepolcro un anno di grande trasformazione sul fronte della gestione dei rifiuti. Un percorso iniziato nei primi mesi dell’anno con l’introduzione dei nuovi cassonetti stradali e proseguito, da giugno, con l’avvio del servizio porta a porta nel centro storico e nell’anello limitrofo. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, in sinergia con Sei Toscana, è stato sin da subito chiaro: migliorare la qualità della raccolta differenziata, ridurre l’impatto ambientale e restituire maggiore ordine e decoro alle vie della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

