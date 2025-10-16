Sanremo Giovani sarà Gianluca Gazzoli il conduttore

16 ott 2025

Carlo Conti ha annunciato che Gianluca Gazzoli, noto podcaster, sarà il conduttore di Sanremo Giovani: dal web alla tv, chi è il famoso volto di Youtube. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

