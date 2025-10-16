È la voce che sta circolando nelle ultime ore: Belen Rodriguez potrebbe salire sul palco di Sanremo Giovani al fianco di Gianluca Gazzoli. Un’indiscrezione ghiotta che unisce la showgirl argentina a uno degli eventi più attesi della stagione, in un ruolo da conduttrice che segnerebbe il suo ritorno nella grande famiglia di Sanremo. Belen Rodriguez verso Sanremo Giovani? Cosa sappiamo. La notizia è stata lanciata da Fanpage, secondo cui ai piani alti di Viale Mazzini qualcuno starebbe lavorando per convincere il direttore artistico Carlo Conti a chiamare Belen Rodriguez alla conduzione di Sanremo Giovani. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo Giovani, accanto a Gazzoli spunta anche il nome di Belen Rodriguez: l’indiscrezione