Sanremo Giovani accanto a Gazzoli spunta anche il nome di Belen Rodriguez | l’indiscrezione
È la voce che sta circolando nelle ultime ore: Belen Rodriguez potrebbe salire sul palco di Sanremo Giovani al fianco di Gianluca Gazzoli. Un’indiscrezione ghiotta che unisce la showgirl argentina a uno degli eventi più attesi della stagione, in un ruolo da conduttrice che segnerebbe il suo ritorno nella grande famiglia di Sanremo. Belen Rodriguez verso Sanremo Giovani? Cosa sappiamo. La notizia è stata lanciata da Fanpage, secondo cui ai piani alti di Viale Mazzini qualcuno starebbe lavorando per convincere il direttore artistico Carlo Conti a chiamare Belen Rodriguez alla conduzione di Sanremo Giovani. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
Dovrebbe essere Gianluca Gazzoli il successore di Alessandro Cattelan alla conduzione di Sanremo Giovani Attualmente mancherebbe solo la firma del contratto - facebook.com Vai su Facebook
In attesa della lista ufficiale dei cantanti in gara - la conosceremo a dicembre - iniziano a circolare le prime indiscrezioni su Sanremo Giovani, il contest musicale che selezionerà due dei quattro artisti destinati a gareggiare al Festival di Sanremo 2026 nella - X Vai su X
Addio Cattelan, a Sanremo Giovani arriva un nuovo conduttore: nome inaspettato, ecco chi è - Alessandro Cattelan non condurrà Sanremo Giovani quest'anno: al suo posto arriverà un nuovissimo presentatore. Scrive donnapop.it
Gianluca Gazzoli e Belen Rodriguez: I Conduttori di Sanremo Giovani 2023 - Alessandro Cattelan ha recentemente deciso di lasciare la rete pubblica per intraprendere un nuovo ... Riporta notizie.it
Gianluca Gazzoli, chi è lo speaker verso la conduzione di Sanremo Giovani - Manca solo l'ufficialità per Gianluca Gazzoli alla conduzione di Sanremo Giovani. Si legge su lettera43.it