Sanremo Giovani 2025 il conduttore sarà Gianluca Gazzoli

Gianluca Gazzoli, volto del BSMT, uno dei podcast italiani di maggior successo, presenterà la gara di Sanremo Giovani 2025. Al Tg1 delle 20.00, il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha rivelato il nome di chi presenterà la gara di Sanremo Giovani 2025. Il prescelto è Gianluca Gazzoli, volto del BSMT, uno dei podcast italiani di maggior successo. A partire dal prossimo 11 novembre condurrà cinque seconde serate su Rai2 dedicate alle selezioni che promuoveranno all’Ariston due dei quattro artisti – gli altri due arriveranno dal percorso di Area Sanremo – che saranno in gara nella sezione Nuove Proposte. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sanremo Giovani 2025, il conduttore sarà Gianluca Gazzoli

Scopri altri approfondimenti

Ventisei i Big in gara a Sanremo 2026 e, nella categoria Nuove Proposte, 2 gli artisti provenienti da Area Sanremo, che si aggiungeranno ai 2 selezionati durante la finale di Sanremo Giovani del 14 dicembre, in onda su Rai 1. Di nuovo tre le giurie che votera - facebook.com Vai su Facebook

In attesa della lista ufficiale dei cantanti in gara - la conosceremo a dicembre - iniziano a circolare le prime indiscrezioni su Sanremo Giovani, il contest musicale che selezionerà due dei quattro artisti destinati a gareggiare al Festival di Sanremo 2026 nella - X Vai su X

Carlo Conti al Tg1 presenta il conduttore di 'Sanremo Giovani', è un noto podcaster - Il conduttore di Sanremo Giovani sarà Gianluca Gazzoli, il podcaster dietro a “Passa dal BSTM”, dove ha intervistato decine di vip. Riporta gossip.it

Chi è Gianluca Gazzoli il nuovo conduttore di "Sanremo Giovani" voluto da Carlo Conti - Carlo Conti ha scelto Gianluca Gazzoli per condurre "Sanremo Giovani". Scrive alfemminile.com

L'annuncio di Carlo Conti al Tg1: «Gazzoli conduttore di Sanremo Giovani» - In diretta durante l'edizione del Tg1 delle ore 20, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, Carlo Conti, ha annunciato che Gianluca Gazzoli sarà il conduttore di ... Secondo ilmattino.it