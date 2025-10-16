Sanremo Giovani 2025 il conduttore sarà Gianluca Gazzoli

Gianluca Gazzoli, volto del BSMT, uno dei podcast italiani di maggior successo, presenterà la gara di Sanremo Giovani 2025. Al Tg1 delle 20.00, il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha rivelato il nome di chi presenterà la gara di Sanremo Giovani 2025. Il prescelto è  Gianluca Gazzoli, volto del BSMT, uno dei podcast italiani di maggior successo. A partire dal prossimo 11 novembre condurrà cinque seconde serate su Rai2 dedicate alle selezioni che promuoveranno all’Ariston due dei quattro artisti – gli altri due arriveranno dal percorso di Area Sanremo – che saranno in gara nella sezione Nuove Proposte. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

