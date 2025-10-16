Sanremo edizione 2026 | il regolamento è online cosa prevede

Pubblicato oggi il regolamento del Festival di Sanremo 2026. C'è grande attesa per la famosa kermesse musicale, attesa per il prossimo mese di febbraio. In queste ore è stato reso disponibile oline il regolamento, per chi volesse consultarlo. La prossima edizione, ancora una volta condotta da Carlo Conti, sarà la 76esima e andrà in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Le regole, a quanto pare, non hanno subito cambiamenti. Poche anche le novità introdotte, segno, forse, di una buona riuscita dell'edizione dello scorso anno. Stando a quanto si legge, la kermesse vedrà competere 26 big, che prenderanno parte alla sfida. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sanremo, edizione 2026: il regolamento è online, cosa prevede

