Sanremo 2026 tra i Big in gara anche due ex allievi della 24esima edizione di Amici | le ultime indiscrezioni

Comingsoon.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luk3 e TrigNO pronti a salire sul palco dell'Ariston insieme ai Big della musica italiana? Stando alle ultime indiscrezioni nel cast della prossima edizione del Festival di Sanremo ci saranno diversi allievi di Amici. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

