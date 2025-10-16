Sanremo 2026 svelato il regolamento ufficiale | quanti sono i Big

Si scaldano i motori per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Carlo Conti, impegnato nell’ascolto delle canzoni e nella messa a punto della kermesse, si prepara a riprendere il timone sul palco del Teatro Ariston. A pochi mesi dall’inizio del Festival musicale più seguito d’Italia, arriva il regolamento ufficiale che, oltre a spiegare i meccanismi di gara, annuncia le date ufficiali e quanti saranno i cantanti. “Festival di Sanremo 2026”, quanti sono i cantanti in gara. Trovare la giusta quadra davanti alla quantità di canzoni che ogni anno vengono proposte per calcare il palco del Festival di Sanremo non è impresa semplice. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sanremo 2026, svelato il regolamento ufficiale: quanti sono i Big

Contenuti che potrebbero interessarti

Sanremo 2026, ecco la lista di tutti i possibili Big in gara (e ci sono anche due allievi di Amici 24!) Svelato anche chi sarà il conduttore di Sanremo Giovani: “Manca solo la firma!” - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2026, svelato il regolamento ufficiale - A distanza di quattro mesi dalla partenza del Festival di Sanremo 2026, oggi è stato svelato il regolamento ufficiale della prossima edizione. Da novella2000.it

Sanremo 2026, ecco il nuovo regolamento: cosa cambia rispetto all'anno scorso e quanti saranno i big - Carlo Conti ha svelato il regolamento della kermesse, che si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo, nonostante le ... Lo riporta msn.com

Sanremo 2026, svelato il regolamento ufficiale: ecco come funzioneranno le serate e le votazioni - La Rai ha svelato il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2026, rivelando nel dettaglio il programma delle serate, le modalità di voto e le regole per le categorie dei campioni e delle nuove ... Lo riporta rivieratime.news