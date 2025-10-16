sanremo 2026 svelato il nuovo regolamento ufficiale

Prende forma il Festival di Sanremo 2026, per la quinta volta firmato Carlo Conti. La Rai ha pubblicato infatti il regolamento ufficiale della 76esima edizione con tutti i dettagli per quanto riguarda i Big in gara, le Nuove Proposte – confermate dopo la reintroduzione dello scorso anno – e le giurie. Invariata anche la suddivisione in cinque serate, finale compresa, che si svolgeranno in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi di Milano-Cortina. Ecco tutte le novità. Festival di Sanremo 2026, serate e Big della nuova edizione. La prima novità della 76esima edizione del Festival di Sanremo riguarda il numero dei Big in gara. 🔗 Leggi su Lettera43.it

