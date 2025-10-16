Sanremo 2026 scalda i motori | 26 Big 4 giovani e il ritorno della musica di tutti

Roma, 16 ottobre 2025 – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Dal 24 al 28 febbraio 2026 l’Ariston tornerà a essere il cuore musicale d’Italia. Con il regolamento appena pubblicato dalla Rai, prende forma il nuovo Festival firmato Carlo Conti: 26 Big in gara, quattro giovani e una formula che mescola pubblico, stampa e radio per decretare il vincitore. Un regolamento che guarda avanti senza stravolgere. Ventisei Big, quattro giovani e una settimana di musica in diretta dal palco più famoso del Paese. Il regolamento di Sanremo 2026, appena reso pubblico, conferma la struttura collaudata delle ultime edizioni, con tre giurie a bilanciare gusti e giudizi: Televoto (34%), Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

