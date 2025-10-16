Sanremo 2026 scalda i motori | 26 Big 4 giovani e il ritorno della musica di tutti
Roma, 16 ottobre 2025 – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Dal 24 al 28 febbraio 2026 l’Ariston tornerà a essere il cuore musicale d’Italia. Con il regolamento appena pubblicato dalla Rai, prende forma il nuovo Festival firmato Carlo Conti: 26 Big in gara, quattro giovani e una formula che mescola pubblico, stampa e radio per decretare il vincitore. Un regolamento che guarda avanti senza stravolgere. Ventisei Big, quattro giovani e una settimana di musica in diretta dal palco più famoso del Paese. Il regolamento di Sanremo 2026, appena reso pubblico, conferma la struttura collaudata delle ultime edizioni, con tre giurie a bilanciare gusti e giudizi: Televoto (34%), Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Cuneo Volley – Fiöi: l’Under 15 scalda i motori alla 41ª Sanremo Volley Cup I giovani del Cuneo Volley conquistano il quinto posto finale e due premi individuali Leggi la news completa sul nostro sito https://www.tuttosport.com/news/piemonte-new - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo scalda i motori: il Rally torna dal 17 ottobre con lo sguardo puntato sull’Europa - Festeggiare i 100 anni dell’evento con l’ingresso nel Campionato Europeo nel 2027 ... Scrive telenord.it
La Viareggio Cup scalda i motori: ufficializzate le date dell'edizione 2026 - Viareggio (Lucca), 18 agosto 2025 – La Viareggio Cup, il torneo internazionale di calcio che da tanti anni è un punto di riferimento a livello giovanile, scalda i motori. Da lanazione.it
Sanremo 2026, Carlo Conti ha puntato diversi nomi importanti per i Big: ecco di chi parliamo - Mancano ancora alcuni mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2026, ma Carlo Conti avrebbe in mente per i Big i nome di diversi artisti: ecco di chi parliamo! Riporta comingsoon.it