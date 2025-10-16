Sanremo 2026 sarà il più affollato di sempre | Carlo Conti trasforma il festival in un kolossal

Sanremo 2026 si prepara ad accogliere 26 big sul palco dell'Ariston, un numero che segna un incremento rispetto alle edizioni passate. Il Festival della Canzone Italiana torna dal 24 al 28 febbraio 2026 con Carlo Conti alla guida per la quinta volta come direttore artistico e conduttore. Il meccanismo di voto prevede tre giurie: il Televoto del pubblico (con un peso del 34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). Queste tre voci si divideranno equamente il potere di decidere le sorti dei concorrenti. Il Festival si articolerà in cinque serate. La prima serata (martedì) vedrà esibirsi tutti i 26 big, valutati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

