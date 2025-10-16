Sanremo 2026 ora è ufficiale | i cantanti in gara e le regole tutte le novità

È stato pubblicato oggi, giovedì 16 ottobre, il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2026, che andrà in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio. Si tratta del quinto anno consecutivo con Carlo Conti alla guida della manifestazione, in veste di conduttore e direttore artistico, e le novità rispetto alla passata edizione sono poche ma significative, soprattutto per quanto riguarda la gestione della categoria delle Nuove Proposte. Leggi anche: “La lista dei big”. Sanremo 2026, svelati i nomi scelti da Carlo Conti: chi c’è e chi resta fuori Il documento conferma molti degli elementi già sperimentati negli ultimi anni, consolidando una formula ormai familiare per il pubblico, ma introduce anche alcune modifiche strutturali nelle modalità di accesso e nella gestione del voto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

