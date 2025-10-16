Sanremo 2026 si prepara alla seconda edizione consecutiva firmata Carlo Conti. Ecco cosa cambia nel regolamento: durata dei brani, sistema di voto, serate e la motivazione del posticipo a fine febbraio. Il Festival di Sanremo 2026, la 76ª edizione della storica kermesse, tornerà su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026 sotto la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti. Dopo l'era Amadeus, il conduttore toscano si prepara a condurre la manifestazione per il secondo anno consecutivo (la quinta in totale), con un regolamento che conferma molte delle novità introdotte negli anni scorsi, ma introduce anche dettagli significativi sulla gara e sulle votazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026: nuovo regolamento e date ufficiali, Carlo Conti svela tutte le novità