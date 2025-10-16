Sanremo 2026 | nuovo regolamento e date ufficiali Carlo Conti svela tutte le novità
Sanremo 2026 si prepara alla seconda edizione consecutiva firmata Carlo Conti. Ecco cosa cambia nel regolamento: durata dei brani, sistema di voto, serate e la motivazione del posticipo a fine febbraio. Il Festival di Sanremo 2026, la 76ª edizione della storica kermesse, tornerà su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026 sotto la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti. Dopo l'era Amadeus, il conduttore toscano si prepara a condurre la manifestazione per il secondo anno consecutivo (la quinta in totale), con un regolamento che conferma molte delle novità introdotte negli anni scorsi, ma introduce anche dettagli significativi sulla gara e sulle votazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ventisei i Big in gara a Sanremo 2026 e, nella categoria Nuove Proposte, 2 gli artisti provenienti da Area Sanremo, che si aggiungeranno ai 2 selezionati durante la finale di Sanremo Giovani del 14 dicembre, in onda su Rai 1. Di nuovo tre le giurie che votera - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo, il nuovo regolamento: 26 big in gara e 4 nuove proposte - X Vai su X
Sanremo 2026, svelato il nuovo regolamento: Carlo Conti atteso stasera al Tg1 - 00 al Tg1 il regolamento di Sanremo 2026: ecco tutte le novità. donnaglamour.it scrive
Sanremo-festivalen 2026, her er de nye reglene: alle de nye funksjonene for neste utgave - Mancano ancora diversi mesi ma già si parla con insistenza del prossimo festival i Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Scrive notizie.it
Sanremo 2026, il regolamento: 26 Big in gara e 4 Nuove Proposte - La 76ª edizione della kermesse andrà in onda dal 24 al 28 febbraio con la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti. Riporta tg24.sky.it