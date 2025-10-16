Roma, 16 ottobre 2025 – Capisci che è davvero autunno quando cominciano a susseguirsi gli annunci al Tg1 del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Ed eccoci, oggi giovedì 16 ottobre, con l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 delle 20. Un classicone inaugurato da Amadeus e portato avanti da Carlo Conti. Un classicone che ormai è diventato un grande appuntamento atteso da milioni di fan del Festival di Sanremo: l’annuncio stesso dell’annuncio diventa virale sul web nel giro di pochi minuti. Sanremo 2026: le anticipazioni sui cantanti in gara. La lista con i nomi più papabili In attesa di conoscere il contenuto dall’ annuncio di Carlo Conti sul Festival di Sanremo 2026, oggi è stato diffuso il “nuovo” regolamento della manifestazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti al Tg1