Sanremo 2026 | l’annuncio di Carlo Conti al TG1 cosa emerge
Sanremo 2026: il Festival che vuole unire tradizione e futuro. Parla Carlo Conti al TG1, cosa emerge. Il sipario dell’Ariston sta per riaprirsi, e con esso anche il cuore pulsante della musica italiana. Il Festival di Sanremo 2026, giunto alla sua 76ª edizione, promette di essere un crocevia tra passato e innovazione, tra la canzone d’autore e le nuove tendenze del pop e dell’elettronica. Leggi anche Quarto Grado: ospiti e anticipazioni di venerdì 17 ottobre Le date scelte – dal 24 al 28 febbraio 2026 – rappresentano una piccola rivoluzione: per la prima volta nella storia recente, Sanremo slitta a fine febbraio per lasciare spazio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su 361magazine.com
