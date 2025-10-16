Sanremo 2026 il regolamento | i Big scendono a 26 Nuove Proposte in sfida Come si svolgeranno le serate e tutte le novità
Rai ha pubblicato il regolamento ufficiale della 76ª edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Confermata la formula che lo scorso anno. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Festival di Sanremo 2026, in gara 26 Big e 4 tra Nuove Proposte #sanremo2026 #regolamento #16ottobre - X Vai su X
È online il regolamento di #Sanremo2026 bit.ly/RegolamentoSanremo2026 Dal 24 al 28 febbraio su Rai1, RaiRadio2 e RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo 2026, svelato il nuovo regolamento ufficiale - La Rai ha pubblicato il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2026. Come scrive lettera43.it
Sanremo 2026, il regolamento: 26 Big in gara e 4 Nuove Proposte - La 76ª edizione della kermesse andrà in onda dal 24 al 28 febbraio con la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti. Scrive tg24.sky.it
Sanremo 2026: regolamento ufficiale, 26 Big in gara e novità per le Nuove Proposte - Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la pubblicazione del regolamento ufficiale della sua 76ª edizione, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 in diretta su Rai 1. Scrive msn.com