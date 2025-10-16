Sanremo 2026 il regolamento | i Big saranno 26 confermata la serata delle cover

Fuori il regolamento del Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti, i Big saranno 26, confermata la serata delle cover e la gara delle Nuove Proposte. Carlo Conti raggiungerà il traguardo delle cinque edizioni in qualità di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, che andrà in onda, in diretta su Rai1, dal 24 al 28 febbraio 2026. Il regolamento è online da oggi. Confermata la formula vincente della gara delle Nuove Proposte, con Gianluca Gazzoli come conduttore, al posto di Alessandro Cattelan. Passando all’analisi delle singole serate, nella prima si esibiranno i 26 BigCampioni e le canzoni verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

