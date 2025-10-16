Sanremo 2026 il nuovo regolamento e cosa cambia | i Big e le Nuove proposte il sistema di voto e le serate

Tante conferme nel regolamento del Festival di Sanremo 2026 - che vedrà 24 Big e 4 Nuove proposte e si terrà dal 24 al 28 febbraio - per Carlo Conti: dalla distribuzione del peso dei voti per le 3 giurie, all'accesso nella sezione Nuove Proposte. Qui il regolamento 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

sanremo 2026 nuovo regolamentoFestival di Sanremo 2026: ventisei Big in gara e quattro tra Nuove Proposte. Ecco il regolamento - Roma – Ventisei i Big in gara a Sanremo 2026 e, nella categoria Nuove Proposte, 2 gli artisti provenienti da Area Sanremo, che si aggiungeranno ai 2 selezionati durante la finale di Sanremo Giovani de ... Riporta ilsecoloxix.it

sanremo 2026 nuovo regolamentoSanremo 2026, il regolamento: ecco quanti saranno i big in gara - Il conto alla rovescia in vista del Festival di Sanremo 2026, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, può ufficialmente partire. rockol.it scrive

sanremo 2026 nuovo regolamentoFestival di Sanremo 2026, il regolamento: saranno 26 i big in gara - La Rai ha pubblicato oggi il regolamento per il prossimo Festival di Sanremo. Si legge su spettakolo.it

