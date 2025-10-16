Sanremo 2026 il nuovo regolamento di Carlo Conti | le serate gli artisti e le votazioni
26 Campioni e 4 Nuove Proposte, in due gare separate, nel quinto Festival della canzone italiana guidato da Carlo Conti dal 24 al 28 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Ventisei i Big in gara a Sanremo 2026 e, nella categoria Nuove Proposte, 2 gli artisti provenienti da Area Sanremo, che si aggiungeranno ai 2 selezionati durante la finale di Sanremo Giovani del 14 dicembre, in onda su Rai 1. Di nuovo tre le giurie che votera - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo, il nuovo regolamento: 26 big in gara e 4 nuove proposte - X Vai su X
Sanremo 2026, svelato il nuovo regolamento: Carlo Conti atteso stasera al Tg1 - 00 al Tg1 il regolamento di Sanremo 2026: ecco tutte le novità. Scrive donnaglamour.it
Sanremo-festivalen 2026, her er de nye reglene: alle de nye funksjonene for neste utgave - Mancano ancora diversi mesi ma già si parla con insistenza del prossimo festival i Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. notizie.it scrive
Sanremo 2026, il regolamento: 26 Big in gara e 4 Nuove Proposte - La 76ª edizione della kermesse andrà in onda dal 24 al 28 febbraio con la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti. Riporta tg24.sky.it