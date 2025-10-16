Sanremo 2026 26 cantanti big in gara e quattro nuove proposte | tutte le novità

‘Scala Reale’ per Carlo Conti che, il prossimo febbraio, raggiungerà il traguardo delle cinque edizioni in qualità di direttore artistico e conduttore. Il regolamento della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo – che andrà in onda, in diretta su Rai 1, dal 24 al 28 febbraio 2026 – è online da oggi, giovedì 16 ottobre. Vista la formula vincente dello scorso anno, saranno davvero essenziali le novità: 26 i Big in gara; poi, l’accesso di diritto nella categoria ‘Nuove Proposte’ di due artisti provenienti da ‘Area Sanremo’, che si aggiungeranno ai due selezionati durante la finale di ‘Sanremo Giovani’ del 14 dicembre, in onda su Rai 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanremo 2026, 26 cantanti big in gara e quattro nuove proposte: tutte le novità

