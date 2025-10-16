Il regolamento del Festival di Sanremo 2026 è ufficiale: in gara 26 cantanti Big e 4 Giovani Proposte. Confermate le cinque serate dal 24 al 28 febbraio 2026 e la suddivisione dei pesi di voto tra Televoto, Sala Stampa, TV e Web e Radio. Resta in vigore la clausola post-vittoria che aveva fatto discutere due anni fa. Indice. Quanti sono i cantanti in gara a Sanremo 2026. Come funzionano le giurie: pesi e meccanismi. Serate 2026: cosa succede giorno per giorno. La clausola post-vittoria e la polemica. Date e palinsesto: quando in TV. FAQ Regolamento Sanremo 2026. Quanti sono i cantanti in gara a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Sanremo 2026: 26 Big e 4 Giovani, giurie 34/33/33 e clausola post-vittoria. Tutto sul regolamento e le date