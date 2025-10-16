Sanità piano regionale da 68 milioni per fermare la fuga dei pazienti
Regione Liguria investe 68 milioni di euro per frenare la mobilità sanitaria dei cittadini verso altre regioni. Il piano, approvato dalla giunta il 16 ottobre 2025, punta ad aumentare l’offerta di cure sul territorio, migliorare l’attrattività delle strutture regionali e ridurre i disagi per i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Piano regionale per ridurre mobilità sanitaria fuori Liguria - Un saldo di mobilità negativo che ammonta a circa 79 milioni, con una la mobilità passiva ospedaliera pari a 158 milioni, principalmente per ortopedia (44%), cardiologia (12,8%) e malattie del sistema ... Come scrive ansa.it